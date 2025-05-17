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Варламов описал один южноамериканский город словами «отовсюду родиной пахнет»

Варламов описал один южноамериканский город словами «отовсюду родиной пахнет»

Блогер Варламов заявил, что город Куру в Южной Америке похож на российский Популярный блогер Илья Варламов (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) заявил, что один город в стране Гвиана в Южной Америке похож на российский.

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