Варламов описал один южноамериканский город словами «отовсюду родиной пахнет»

Блогер Варламов заявил, что город Куру в Южной Америке похож на российский Популярный блогер Илья Варламов (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) заявил, что один город в стране Гвиана в Южной Америке похож на российский.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии