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Венецианский кинофестиваль наградил фильм НАЗА о потерях в Газе

Изра­иль­ский министр куль­ту­ры Мики Зоар потре­бо­вал лишить граж­дан­ства режис­сё­ров доку­мен­таль­но­го филь­ма НАЗА, обви­нив их в пре­да­тель­стве госу­дар­ства.

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