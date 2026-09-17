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Аргументы и Факты

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Соревнования по гребле на Олимпиаде-2032 пройдут на реке с крокодилами

Соревнования по гребле на Олимпиаде-2032 пройдут на реке с крокодилами

Международный олимпийский комитет одобрил реку Фицрой в австралийском штате Квинсленд в качестве места проведения соревнований по гребле, а также гребле на байдарках и каноэ на Олимпийских и Паралимпийских играх 2032 года.

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