Дебют Сафонова за «ПСЖ», «Спартак» берет турка, награждение командника Пекина-2022 без россиян, отравление ртутью в шахматах и другие новости

❗️Сбор гуманитарной помощи для эвакуированных жителей Курской области Гуманитарная помощь через маркетплейс Жители всех регионов России могут осуществить заказ гуманитарной помощи на маркетплейсе Wildberries. Доставку заказа необходимо оформлять в пункт выдачи по адресу: г. Курск, ул. Сумская, д. 9. Код получения направлять в телеграм @EkaterinaGolovanova. Сбор денежных средств пострадавшим Российский Красный Крест объявил сбор денежных средств для помощи жителям Курской области. Осуществить пожертвование можно, перейдя по ссылке. (https://securecardpayment.ru/sc/syWMIrJytcdSvKXk) Горячая линия и чат-бот для всесторонней помощи жителям Курской области Круглосуточно работает горячая линия психологической помощи РКК: 8 (800) 250-18-59 и чат-бот. (https://t.me/ev46_bot) 🇷🇺Вся Россия вместе с Курском!

Лена Мисько

На матч «Химок» назначен руководитель Федерации футбола Московской области. «Пари НН» устроил такой выбор судьи? Виталий Мешков, как сегодня объявил РФС, назначен арбитром матча 4-го тура РПЛ «Пари НН» - «Химки», которая пройдет в пятницу, 9 августа. Он впервые в своей карьере будет судить игру чемпионата России с участием этой подмосковной команды. Такому факту есть простое объяснение: Мешков – житель Подмосковья и один из руководителей Федерации футбола Московской области. Он давно занимает пост ее вице-президента. В связи с этим возникает вопрос, нет ли тут конфликта интересов, не нарушает ли такое назначение «Правила делового поведения судьи, инспектора, члена судейского органа»? Несколько лет назад этот документ был утвержден судейским комитетом. Александр Бобров, "Спорт-Экспресс" @KGBreferee https://www.sport-express.ru/football/rfpl/news/na-match-himok-naznachen-rukovoditel-federacii-futbola-moskovskoy-oblasti-pari-nn-ustroil-takoy-vybor-sudi-2241919/