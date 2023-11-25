Новая мина. Уже десяток человек прислали разными способами это фото. В чате несколько часов назад обсудили, но без вскрытия или рентгена точно сказать нельзя.
Новая мина
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Новая мина. Уже десяток человек прислали разными способами это фото. В чате несколько часов назад обсудили, но без вскрытия или рентгена точно сказать нельзя.
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