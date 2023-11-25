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  • Юрий
    Обычно к старости человек мудреет . Но эту особь сия возможность обошла стороной. Дура, никому ты не нужна.Покаяния и извинения
  • владимир рябченко
    Преступник всегда свидетелей зачищает...Израиль сознатель...
  • Vlad Dirkin
    Оригинальный способ поправить демографию...Разрушая стереотипы

Новая мина

Новая мина

Новая мина. Уже десяток человек прислали разными способами это фото. В чате несколько часов назад обсудили, но без вскрытия или рентгена точно сказать нельзя.

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