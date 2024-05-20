Сенсационное открытие: Медуза Горгона найдена в Мериде

<p>Экспедиция археологов в испанском городе Мерида оказалась крайне успешной. При раскопках в одном из римских домов команда обнаружила удивительно красочную мозаику, на которой изображены геометрические и растительные узоры, рыбы и животные.
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