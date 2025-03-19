Кинопарк "Москино" пригласил на реконструкцию сражений с Наполеоном

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев 22 и 23 марта кинопарк "Москино" приглашает москвичей и гостей столицы на мероприятия, посвященные событиям Отечественной войны 1812 года: отступлению Наполеона и битве под Смоленском.
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