В Хабаровске расследуют дело о коррупции при участии медработника

В Хабаровске разгорается скандал, связанный с коррупцией в сфере государственных закупок. Заведующая лабораторией одного из медучреждений оказалась причастна к махинациям, которые помогли коммерческим организациям выигрывать тендеры.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии