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Царьград

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Геннадий Онищенко: заболеваемость метапневмовирусом в России вырастет к февралю

Геннадий Онищенко: заболеваемость метапневмовирусом в России вырастет к февралю

В соседнем Китае заболеваемость метапневмовирусом активно растёт.Согласно прогнозам заместителя президента Российской академии образования, академика РАН Геннадия Онищенко, в 20-х числах января произойдёт рост заболеваемости метапневмовирусом в России.

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