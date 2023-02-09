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Ассоциация европейских клубов против новой Суперлиги: «Послание из альтернативной реальности. В реальном мире эту идею уже обсудили и отвергли»

Ассоциация европейских клубов против новой Суперлиги: «Послание из альтернативной реальности. В реальном мире эту идею уже обсудили и отвергли»

Ассоциация европейских клубов (ЕСА) раскритиковала новую идею Суперлиги. Ранее сообщалось, что «Реал», «Барселона» и «Ювентус» готовят перезапуск Суперлиги Европы.

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