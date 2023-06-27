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Экс-офицер разведки США Риттер заявил о неизбежности победы России

Экс-офицер разведки США Риттер заявил о неизбежности победы России

Экс-офицер морской пехоты и разведки Вооруженных сил (ВС) Соединенных Штатов Америки Скотт Риттер заявил, что страны Запада не смогут победить Россию, потому что у российской стороны нет другого выбора — для нее это борьба не на жизнь, а на смерть.

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