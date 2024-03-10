FT: Украина проводит переговоры о дополнительной помощи с Японией и Канадой

Председатель бюджетного комитета Верховной рады Роксолана Пидласа заявила в беседе с Financial Times, что Украина проводит с Японией и Канадой переговоры для получения дополнительной финансовой поддержки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии