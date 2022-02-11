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Ничушкин – 2-я звезда матча с «Тампой»: 13-й гол в сезоне, 7 бросков, 2 хита и «+2». У него 24 очка в 29 играх

Форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин стал автором победной шайбы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Тампой» (3:2) и был признан его второй звездой.

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