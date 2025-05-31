Крутил роман с Пугачевой и уехал в США ради красотки: Владимиру Кузьмину — 70

Владимир Кузьмин – легенда российской рок сцены, чьим творчеством восхищалось несколько поколений. С юных лет артист проявил талант к музыке и прошел нелегкий путь от участника безызвестных ВИА до успешной сольной карьеры.
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