В России заработают новые правила ипотечных каникул для семей с детьми с 1 сентября текущего года. Об этом рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко РИА Новости.
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