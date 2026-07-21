В России создана система, сдающая генералов. После наших военных убивают

После серии покушений на русских военных отдел расследований "Первого русского" попытался ответить на главный вопрос: каким образом противник узнаёт маршруты и адреса высокопоставленных офицеров? Авторы пришли к выводу: в России создана система, сдающая генералов.
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