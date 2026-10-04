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Смерть Сасс Джордан потрясла мир рока: звезда "Телохранителя" ушла из жизни в 63 года

Смерть Сасс Джордан потрясла мир рока: звезда "Телохранителя" ушла из жизни в 63 года

Канадская рок-исполнительница Сасс Джордан скончалась 2 октября 2026 года после непродолжительной борьбы с тяжелым недугом.

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