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Сырский проиграл бой в Киеве. От Драпатого Украина ждет чуда — его не будет

Сырский проиграл бой в Киеве. От Драпатого Украина ждет чуда — его не будет

Киев. Увольняя начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Александра Сырского, Зеленский сделал выбор в пользу лагеря инноваций — тех, кто верит в возможность выиграть противостояние, — в противовес лагерю приверженцев советской школы, готовых довольствоваться лишь удержанием позиций перед лицом врага.

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