Steak Lovers
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Steak Lovers

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  • Evgeni Velesik
    Огурцы дороже мяса, во мЛя какая ситуация!Кладем в суп жаре...
  • Svetlana Zayka
    На фото пирога в начинке присутствуют морковь, лук  и  отварные яйца / белок порезанный/ ---в рецепте этого нет.  Оче...Заливной капустны...
  • Эльфено4ек Чумазикова
    То есть теперь мясо с луком это уже салат?)))Салат Шахтерский,...

Жесткая говядина растает во рту словно масло: особая тушенка в духовке и без сложностей

Жесткая говядина растает во рту словно масло: особая тушенка в духовке и без сложностей

Самый неудачный и недорогой отруб говядины можно спасти, если правильно его приготовить. Лучшим вариантом будет сделать из мяса нежную рванину в духовке: мясо сохраняет максимальную сочность, а подать его удобно с любым гарниром.

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