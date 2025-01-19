Жесткая говядина растает во рту словно масло: особая тушенка в духовке и без сложностей

Самый неудачный и недорогой отруб говядины можно спасти, если правильно его приготовить. Лучшим вариантом будет сделать из мяса нежную рванину в духовке: мясо сохраняет максимальную сочность, а подать его удобно с любым гарниром.
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