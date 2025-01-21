Число жертв пожара в отеле на горнолыжном курорте Карталкая возросло до 76

Число погибших в результате пожара в отеле Grand Kartal на горнолыжном курорте Карталкая в Турции в провинции Болу возросло от ранее объявленных 66 до 76, пострадало 51 человек, заявил глава МВД Турции Али Ерликая 21 января на пресс-конференции.