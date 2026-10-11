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Регионы России

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Samsung представит разные процессоры в моделях Galaxy S27

Samsung представит разные процессоры в моделях Galaxy S27

Такая стратегия, если она подтвердится, позволит Samsung расширить применение собственных процессоров в среднеценовом сегменте, сохранив при этом платформу Qualcomm для флагманского устройства премиум-класса.

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