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Офис Нетаньяху прокомментировал сообщения о полном прекращении огня в Газе

Офис Нетаньяху прокомментировал сообщения о полном прекращении огня в Газе

Советник офиса премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Дмитрий Гендельман в своем Telegram-канале прокомментировал сообщения о полном прекращении огня в секторе Газа для проведения вакцинации от полиомиелита, опровергнув данную информацию.

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