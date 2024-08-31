Офис Нетаньяху прокомментировал сообщения о полном прекращении огня в Газе

Советник офиса премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Дмитрий Гендельман в своем Telegram-канале прокомментировал сообщения о полном прекращении огня в секторе Газа для проведения вакцинации от полиомиелита, опровергнув данную информацию.
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