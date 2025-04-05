Культуромания
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Культуромания

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26 учреждений культуры из России примут участие в международном фестивале «Дни домов-музеев»

26 учреждений культуры из России примут участие в международном фестивале «Дни домов-музеев»

В 2025 году 26 учреждений культуры из России примут участие в международном фестивале «Дни домов-музеев», сообщает ТАСС со ссылкой на Василия Панкратова, президента Российского комитета Международного совета музеев (ИКОМ Россия) и директора музея-заповедника «Гатчина».

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