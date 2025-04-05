В 2025 году 26 учреждений культуры из России примут участие в международном фестивале «Дни домов-музеев», сообщает ТАСС со ссылкой на Василия Панкратова, президента Российского комитета Международного совета музеев (ИКОМ Россия) и директора музея-заповедника «Гатчина».