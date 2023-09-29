ЦБ может обязать банки остановить продажу некоторых продуктов физлицам

Председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина выступила с заявлением, что осенью регулятор может впервые обязать отдельные банки остановить продажу некоторых продуктов физлицам и потребовать их обратный выкуп.
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