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«Давайте это беречь»: Максим Матвеев объяснил, почему в «Опере нищих» не стоит снимать

«Давайте это беречь»: Максим Матвеев объяснил, почему в «Опере нищих» не стоит снимать

Максим Матвеев попросил зрителей Театра имени Пушкина не снимать «Оперу нищих» во время спектакля. По словам актёра, фото и видео мешают сразу всем — и залу, и тем, кто на сцене, а правило «снимать можно только на поклонах» существует не для галочки.

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