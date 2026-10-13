«Давайте это беречь»: Максим Матвеев объяснил, почему в «Опере нищих» не стоит снимать

Максим Матвеев попросил зрителей Театра имени Пушкина не снимать «Оперу нищих» во время спектакля. По словам актёра, фото и видео мешают сразу всем — и залу, и тем, кто на сцене, а правило «снимать можно только на поклонах» существует не для галочки.