Член ПК Политбюро ЦК КПК провел встречу с президентом Ганы

Пекин, 5 сентября /Синьхуа/ -- Член Постоянного комитета /ПК/ Политбюро ЦК КПК, секретарь Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины Ли Си в четверг провел встречу с президентом Ганы Наной Акуфо-Аддо, прибывшим в Пекин для участия в саммите Форума китайско-африканского сотрудничества /ФКАС/ 2024 года.