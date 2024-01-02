Клуб «Мутабор»: свет в конце тоннеля

Татьяна Горпинченко и прочие звездуны. Хайп словили, ставки поднялись! Мы для них быдло и кормушка! И что с этим делать, я не знаю... и Песков со своей гнилой семейкой будет процветать, патриот хренов!!!

Владимир Назанский Ну сколько можно мусолить эту никчемную тему? Надоело!