БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Клуб «Мутабор»: свет в конце тоннеля

Клуб «Мутабор»: свет в конце тоннеля

Извинения Билана и Киркорова Голые и не смешные Поначалу события, развернувшиеся в ночном клубе «Мутабор» 21 декабря, не особо интересовали.

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Комментарии
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Татьяна Горпинченко
и прочие звездуны. Хайп словили, ставки поднялись! Мы для них быдло и кормушка! И что с этим делать, я не знаю... и Песков со своей гнилой семейкой будет процветать, патриот хренов!!!
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2 час.
Владимир Назанский
Ну сколько можно мусолить эту никчемную тему? Надоело!
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1 час.
Александр Штам
Ничего удивительного нет ! Это зеркальное отражение поступков нашей верховной власти : Гробовая пенсия, коммунальный террор для пенсионеров, гробы с молодёжью ! Наша &quot;медицина и наше образование &quot;. Это лёгкий звонок-власть верховная не прислушивается к простому народу, не  знает  истинного  положения дел в стране   !
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45 мин.

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