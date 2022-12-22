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Резников высказался о помощи в $1,85 млрд от США

Резников высказался о помощи в $1,85 млрд от США

Новый пакет помощи, выделенный Киеву со стороны США, на сумму $1,85 млрд по итогам встречи президента Украины Владимира Зеленского и американского лидера Джо Байденом, состоявшейся 21 декабря, не стоит расценивать как рождественский подарок.

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