Представительство: решения об эвакуации россиян из сектора Газа пока нет

Конкретного решения об эвакуации граждан РФ из сектора Газа пока нет в связи с продолжением боевых действий, заявила пресс-секретарь представительства РФ при Палестинской национальной администрации (ПНА) Алия Зарипова.
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