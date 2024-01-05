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Крымская газета

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Волонтёрам выделили большое помещение после публикации материала в "Крымской газете"

Волонтёрам выделили большое помещение после публикации материала в "Крымской газете"

 Волонтерам проекта «Супы, борщи и каши от МамыМаши», которые собирают посылки бойцам СВО, выделили большое помещение  в селе Перово после публикации материала  "Крымской газеты".

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