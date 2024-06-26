11 вредных кулинарных привычек, от которых лучше поскорее избавиться

Увы, застраховать себя от ошибок нельзя, особенно если дело касается кулинарии. И здесь дело даже не в новых рецептах и продуктах, с которыми мы сталкиваемся впервые, а с привычками, настолько прочно засевшими в наших головах, что мы уже воспринимаем их как незыблемые правила.