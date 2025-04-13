Забыли про Волкановски? А он снова чемпион UFC: чуть не улетел в нокаут и может встретиться с Евлоевым

За боем с трибун следил Трамп. Алекс Волкановски вернулся! Несмотря на два подряд поражения нокаутом и приличный для бойца возраст (36 лет), он вернул пояс UFC в полулегком весе, которым долго владел до поражения Илии Топурии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии