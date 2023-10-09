66 млн человек посетили китайские музеи за время восьмидневных каникул

Государственное управление Китая по охране культурного наследия подсчитало, сколько граждан страны и туристов посетило китайские музеи за время восьмидневных каникул по случаю праздника Чжунцю (он же – праздник Луны или праздник Середины осени), а также Национального праздника – Дня образования КНР, отмечаемого 1 октября.