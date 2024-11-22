Фредерик Вассер: «Ранее «Феррари» получала от ФИА подтверждение легальности защитный пластины»

Вассер высказался о директиве ФИА по использованию защитных пластин. Перед Гран-при Лас-Вегаса ФИА выпустила новую техническую директиву, ограничивающую команды в использовании защитных пластин, снижавших износ планки под днищем.
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