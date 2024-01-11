Сегодня ученики возвращаются в школу. Учебные заведения возобновляют деятельность

Большинство дошкольных учреждений, начальных школ, гимназий и лицеев возобновляют свою деятельность сегодня, после того как каникулы школьников были продлены на два дня из-за неблагоприятных погодных условий.
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