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В Ростовской области задержали замгубернатора и замминистра транспорта

В Ростовской области задержали замгубернатора и замминистра транспорта

Заместитель министра информационной политики Ростовской области Сергей Тюрин сообщил о задержании Виталия Кушнарева, заместителя губернатора и министра транспорта региона, а также Дмитрия Мамелко, занимающего пост заместителя министра транспорта.

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