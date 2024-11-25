В Ростовской области задержали замгубернатора и замминистра транспорта

Заместитель министра информационной политики Ростовской области Сергей Тюрин сообщил о задержании Виталия Кушнарева, заместителя губернатора и министра транспорта региона, а также Дмитрия Мамелко, занимающего пост заместителя министра транспорта.
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