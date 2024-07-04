«Она — инициатор»: что известно о разводе Пугачевой с молодым мужем

Известный шоумен сделал заявление о личной жизни Примадонны. Алла Пугачева Anatoly Lomokhov/Global Look PressВ СМИ поднялась новая волна слухов о том, что в отношениях Аллы Пугачевой с мужем случился серьезный разлад.
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