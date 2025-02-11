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    А гвозди русские появились? А швейные иглы? А лазер... сбивать сосули?Матвиенко объявил...
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В России назвали слова Каллас о невозможности соглашения по Украине истерикой

В России назвали слова Каллас о невозможности соглашения по Украине истерикой

Глава комитета Государственной Думы по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий назвал заявления главы дипломатии ЕС Каи Каллас о невозможности соглашения по украинскому конфликту без участия Европы истерикой.

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