В России назвали слова Каллас о невозможности соглашения по Украине истерикой

Глава комитета Государственной Думы по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий назвал заявления главы дипломатии ЕС Каи Каллас о невозможности соглашения по украинскому конфликту без участия Европы истерикой.
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