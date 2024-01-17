ХАМАС: решение США признать хуситов террористами аморально и политизировано

Радикальное палестинское движение ХАМАС назвало решение Соединенных Штатов о повторном внесении йеменской военизированной группировки хуситов "Ансар Аллах" в список террористических организаций аморальным и политизированным.
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