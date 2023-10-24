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«Оккупанты». Генсек ООН поссорился с представителями Израиля в Совбезе

«Оккупанты». Генсек ООН поссорился с представителями Израиля в Совбезе

Громкий скандал произошел на заседании Совета безопасности ООН во вторник, 24 октября. Генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш, выступая на открытых дебатах в Совбезе, заявил, что осуждает атаку боевиков палестинского исламистского движения ХАМАС на Израиль, но напомнил, что «возникла она не на пустом месте».

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