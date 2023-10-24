«Оккупанты». Генсек ООН поссорился с представителями Израиля в Совбезе

Громкий скандал произошел на заседании Совета безопасности ООН во вторник, 24 октября. Генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш, выступая на открытых дебатах в Совбезе, заявил, что осуждает атаку боевиков палестинского исламистского движения ХАМАС на Израиль, но напомнил, что «возникла она не на пустом месте».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии