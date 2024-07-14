«РГ»: красное мясо грозит сердечно-сосудистыми заболеваниями и диабетом

Исследование, проведенное учеными из Эдинбургского университета и Университета Северной Каролины в Чапел-Хилл, выявило связь между потреблением красного и обработанного мяса и уровнем онкологических заболеваний.
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