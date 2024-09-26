Экваториальная Гвинея потребовала для Африки места в Совбезе ООН

Экваториальная Гвинея выдвинула инициативу о предоставлении Африке двух постоянных и пяти непостоянных мест в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций, сообщил вице-президент по вопросам безопасности и обороны Теодоро Нгема Обианг Манге 26 сентября во время ежегодной сессии Генеральной Ассамблеи ООН.