Экваториальная Гвинея потребовала для Африки места в Совбезе ООН

Экваториальная Гвинея выдвинула инициативу о предоставлении Африке двух постоянных и пяти непостоянных мест в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций, сообщил вице-президент по вопросам безопасности и обороны Теодоро Нгема Обианг Манге 26 сентября во время ежегодной сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
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