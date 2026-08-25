«Старлинки» продолжают летать над Южным Уралом и Центральной Россией. Жители разных регионов продолжают публиковать фотографии и видео характерных цепочек спутников Starlink, проходящих по ночному небу.
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«Старлинки» продолжают летать над Южным Уралом и Центральной Россией. Жители разных регионов продолжают публиковать фотографии и видео характерных цепочек спутников Starlink, проходящих по ночному небу.
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