Закончился музыкальный фестиваль «Звёздный звездопад» «Голоса кочевников»

На два дня, 12 и 13 июля, часть иркутской редакции «АН» перекочевала в Бурятию, где уже в четырнадцатый раз Бурятская государственная филармония при поддержке республиканского правительства организовала международный музыкальный фестиваль.
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