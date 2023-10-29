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Bloomberg: Citigroup и Trafigura активизировали скупку российских металлов

Bloomberg: Citigroup и Trafigura активизировали скупку российских металлов

Несмотря на санкции и ограничения из-за конфликта на Украине, некоторые западные банки и трейдеры, такие как Citigroup и Trafigura Group, в последнее время активно заключают сделки по покупке металла у российских компаний.

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