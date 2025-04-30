Политолог рассказал о влиянии блэкаута в ЕС на политическую ситуацию

В недавних масштабных отключениях электричества в Испании и Португалии нет политического подтекста. Об этом в среду, 30 апреля, заявил политолог, доцент факультета международных отношений, политологии и зарубежного регионоведения РГГУ Вадим Трухачев.
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