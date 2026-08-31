Экспорт российского чая за полгода вырос на 20%

Экспорт чая из России за январь-июль 2026 года вырос на 20% в денежном выражении и на 6% в физическом.
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