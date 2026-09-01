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Царьград

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UPI: В США нашлось школьное кольцо спустя 28 лет после утраты

UPI: В США нашлось школьное кольцо спустя 28 лет после утраты

В Нью-Йорке два энтузиаста нашли школьное кольцо Ким Расбек, потерянное 28 лет назад. Найденное в озере Грейт-Сакадага украшение вернулось к владелице через школу, после публикации находки в соцсетях.

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