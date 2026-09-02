Пора заканчивать балаган

Я у мамы террористКак я всегда не устаю повторять, «терроризм – это оружие проигравших». И Зеленский нам это наглядно демонстрирует.
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Опять поговорят и все. Действовать может быть, начнут после первого сбитого гражданского самолета. И то сомнительно, просто брови нахмурят МИД озаботится как обычно и все!
бесполезно - обязательно дождутся,когда по самолётам будут бить,увы.