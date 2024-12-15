Архивирование бухгалтерских документов: зачем это нужно и как правильно организовать Юлия ПономареваСовременная бухгалтерия становится все более цифровой, но даже при этом архивирование бухгалтерских документов остается важным аспектом управленческой и финансовой деятельности любой организации.
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